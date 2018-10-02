В Вятских Полянах создадут музей советского быта

СЕГОДНЯ 16:49 2018-10-02T16:50:47+03:00

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«Безумные шляпники» из Вятских Полян Олег Уваров и Валерий Смолюк взялись за новый проект: решили создать музей советского быта. Причем даже место нашли - здание расположено напротив созданного ими единственного в регионе уникального музея «Дом шляп», на счету которого уже порядка 850 головных уборов. Напомним, чтобы собрать коллекцию, Смолюк и Уваров отправились в кругосветное путешествие в 2014 году. А на данный момент организуют экспедиции как по регионам России, так и по странам мира, чтобы пополнить список своих экспонатов. Уникальность музея в том, что некоторые головные уборы можно примерить. Такой же принцип будет и у музея советского быта - многие экспонаты можно будет потрогать, понюхать (речь идет о духах).

- Музей для желающих вспомнить аромат «Красной Москвы», полистать старинные книги и максимально погрузиться в хорошо забытую, а для кого-то абсолютно новую атмосферу, - сообщают создатели. - Экспонаты времен СССР долгое время хранились в частной коллекции и демонстрировались лишь узкому кругу ценителей ретро-предметов.

Один из создателей музея - предприниматель из Вятских Полян Олег Уваров

Кстати, на данный момент идет активный сбор экспонатов - вещей, выпущенных с 1917 по 1991 год.

Например, жительница Малмыжа Нина Хабибрахманова отдала в коллекцию будущего музея несколько десятков вещей. Это и грузинский, и индийский чай (тот самый, настоящий). А также кипятильники, духи, искусственную елку и множество других мелочей.

Музей планируют открыть к Новому году

ВАЖНО

Если у вас есть желание, чтобы ваши вещи стали экспонатами в музее в Вятских Полянах, вы можете принести их к нам в редакцию по адресу: г. Киров ул. Кольцова, 2.