2018-10-02T17:32:53+03:00
Недвижимость

Ремонт в кировском дворе остановлен из-за замурованной 10 лет назад «ливневки»

Подрядчик не может продолжить работы
Александр ЧАРУШИН
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Рабочие и жильцы долго не могли разобраться, где расположен нужный колодец. Фото: Архив «КП»Рабочие и жильцы долго не могли разобраться, где расположен нужный колодец. Фото: Архив «КП»
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В Кирове продолжается ремонт дворов по проекту «Формирование комфортной городской среды». Однако по некоторым адресам рабочие сталкиваются с неожиданными проблемами. Как сообщили в пресс-службе мэрии, одной из таких «проблемных точек» стал двор дома по адресу ул. Воровского, 139. Колодец «ливневки», расположенный во дворе, был замурован 10 лет назад - сейчас из-за этого остановлен ремонт.

- Жильцы дома пожаловались на работу подрядчика, - отметили в пресс-службе мэрии. - По их словам, вместо прочистки колодца рабочие засыпали его щебнем. Представитель подрядчика в ответ рассказал о том, что сами жильцы дома убедили рабочих копать не в том месте, которое указано в плане сетей. В итоге был раскопан ненужный квадрат - его пришлось засыпать щебнем.

Сейчас нужный колодец уже вскрыт, однако мусор, которым его засыпали 10 лет назад, слишком сильно утрамбовался. Своими силами подрядчику не справиться с прочисткой - он будет брать в аренду спецтехнику, причем эта процедура изначально не входила в смету работ. Соответственно, потребуются дополнительные расходы.

Сейчас ремонт двора остановлен: пока не решатся все проблемы с колодцем, рабочие не смогут уложить новый асфальт.

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