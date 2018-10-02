Ради сигарет кировчанин попросил незнакомую женщину пролезть в магазин между решетками

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-02T17:30:57+03:00

Украсть из магазина сигареты и алкоголь преступникам не удалось: их остановила решетка. Фото: УМВД России по Кировской области

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Кировские полицейские задержали трех злоумышленников, пытавшихся взломать магазин на улице Ульяновской ради алкоголя и сигарет. Преступление произошло в конце сентября текущего года. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Чтобы заполучить бесплатные сигареты и алкоголь, мужчина представился охранником магазина. Фото: УМВД России по Кировской области

Как признался один из взломщиков около полуночи к нему и его гражданской жене подошел незнакомый мужчина, представился охранником магазина и попросил одолжить монтерку, мол, магазин ключами открыть не может.

Пьяный мужчина одолжил зачинщику кражи монтерку. Фото: УМВД России по Кировской области

После того как пластиковая дверь сдалась, «охранник» и его новый приятель все же не смогли проникнуть в магазин: проход был заблокирован железной решеткой. Тогда у зачинщика грабежа возник новый план: спутница его подельника пролезет между прутьев и вынесет ему сигареты и алкоголь.

Кировчанка ранее была судима: оба раза за кражу. Фото: УМВД России по Кировской области

Несмотря на запреты супруга, женщина попыталась выполнить просьбу, но не смогла, так как проем между прутьев оказался слишком узким. К этому времени на место преступления приехало частное охранное предприятие. Пара успела убежать от магазина, а вот зачинщик спрятался между дверью и решеткой. Но сотрудники ЧОПа все же смогли удержать его до приезда полиции.

Трое кировчан пытались взломать магазин.Видео: УМВД России по Кировской области

Теперь в отношении троицы возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Им грозит два года лишения свободы. Стоит отметить, что кировчанка два раза была судима за кражу.