2018-10-02T14:35:47+03:00
Общество

«Хочу стать главой района!»: в Яранске выпустили настольную игру про выборы

Игроков ждут препятствия в виде бездорожья и митингов
Александр ЧАРУШИН
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Игровое поле состоит из 43 клеток. Фото: yaransk.orgИгровое поле состоит из 43 клеток. Фото: yaransk.org
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В Яранске появилась необычная настольная игра «Хочу стать главой района в Кировской области!». Об этом сообщает сайт организации «Земля Яранская». Настольная игра посвящена теме местных (районных) выборов, создана она по инициативе одной из политических партий.

Игровое поле состоит из 43 клеток (это число соответствует «номеру» Кировской области) и ведет из района в самый центр Кирова, к зданию правительства. По пути игрока ждет немало препятствий: бездорожье, прокол колеса автомобиля, митинги.

«Все как в настоящей предвыборной кампании». Фото: yaransk.org

«Все как в настоящей предвыборной кампании». Фото: yaransk.org

Визитные карточки региона - квас, истобенские огурцы и сунские рыжики - могут заставить игрока остановиться и пропустить ход. Встреча со сказочными героями - Вятской Кикиморой, Яранским Глинышком и Иваном-Царевичем, наоборот, даст шанс на дополнительный ход.

- Никаких карточек, никаких стратегий, - указано в правилах игры. - Только азарт и везение при броске кубиков, все как в настоящей предвыборной кампании!

Отметим, что игра «Хочу стать главой района в Кировской области!» находится в свободном доступе, ее можно скачать в интернете.

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