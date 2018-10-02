2018-10-02T14:18:23+03:00
Происшествия

Угнанный полтора месяца назад кировский автомобиль Padjero Sport нашли в Краснодаре

Преступник также посягнул и на машину из Волгограда
Елизавета Захарова
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Угнанный в Кирове автомобиль нашли в Краснодарсокм крае. Фото: mitsubishi-motors.ruУгнанный в Кирове автомобиль нашли в Краснодарсокм крае. Фото: mitsubishi-motors.ru
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Автоугонщика, укравшего кировскую иномарку, задержали в Волгограде после очередного преступления. Как сообщили в УМВД России по Кировской области, уроженец Краснодара в середине августа 2018 года угнал с улицы Московской иномарку «Mitsubishi Pajero Sport». Владельцу был нанесен ущерб в один миллион рублей. Кроме того, волгоградские коллеги доказали, что сразу после этого злоумышленник совершил аналогичное преступление и в их городе.

К расследованию подключились и сотрудники уголовного розыска. В результате следы привели в Краснодар, где и был обнаружен автомобиль с кировскими номерами. Сам 32-летний автоугонщик уже был на допросе по поводу кражи автомобиля в Волгограде.

Туда к задержанному выехал следователь из первого отдела полиции. Преступник сознался в угоне автомобиля из Кирова. Сейчас он находится под стражей в Волгограде. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Мужчину могут осудить на два года лишения свободы с выплатой штрафа в один миллион рублей.

Угнанный автомобиль вернули владельцу.

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