Лжеэкстрасенс обманула кировчан на 3,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:08 2018-10-02T13:16:34+03:00

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В Октябрьский районный суд Кирова передано дело на жительницу Москвы, которая представляясь экстрасенсом обманула 21 кировчанина. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Как установлено во время следствия, 45-летняя москвичка в 2016-2017 годах активно размещала рекламу в кировских СМИ о том, что обладает экстрасенсорными способностями и может проводить магические ритуалы: снимает порчу, занимается приворотом, отворотами, заговорами.

21 кировчанин поверили лжеэкстрасенсу, которая «консультировала» их по телефону. Она представлялась вымышленными именами «Марика» или «Вероника», поясняя, что является «прорицательницей», «ведуньей» или «ясновидящей, обладающей экстрасенсорными способностями, позволяющими ей дистанционно исцелять людей от болезней, продлевать жизнь пожилым людям и их близким, оказывать положительное воздействие на их судьбу».

С каждого клиента предприимчивая москвичка получила от 20 до 830 тысяч рублей. Всего она получила от кировчан 3,5 млн. рублей. После перечисления денег потерпевшие получали бутылки с водой и мыло, якобы обладающие целебными свойствами.

После того, как некоторые кировчане поняли, что их обманули, они обратились с заявлением в полицию. Были заведены два уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

- В начале года в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемой и задержали ее на съемной квартире в Москве, после чего она была доставлена в Киров для проведения следственных действий, где ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, - рассказывают в УМВД по Кировской области.

Следователям удалось собрать доказательства, что дама обманывала людей, а полученные от них деньги легализовала, переводя на банковские счета подставных лиц. Таким образом она обналичила 2,1 млн рублей.

Сейчас женщина находится под стражей. На ее имущество, стоимостью более 800 тыс. рублей, наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Кирова. Он и решит, какое наказание понесет мошенница.