2018-10-02T14:03:51+03:00
Происшествия

За день сразу три кировчанки получили травмы при падении в автобусах

Среди них - две пенсионерки
Александр ЧАРУШИН
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К счастью, госпитализация пострадавшим женщинам не потребовалась. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской областиК счастью, госпитализация пострадавшим женщинам не потребовалась. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской области
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В понедельник, 1 октября 2018 года, сразу трое жительниц Кирова травмировались в автобусах. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. Первый случай произошел около 10.20 часов утра на ул. Павла Корчагина: в салоне ЛИАЗа упала 84-летняя пассажирка.

Позднее на ул. Карла Маркса в салоне автобуса упала 54-летняя кировчанка, ЧП произошло в 17.00 часов вечера. Третий аналогичный случай был зафиксирован в 20.35 часов на ул. Комсомольской, 84-летняя пенсионерка также упала в салоне автобуса.

- Все три кировчанки получили различные травмы, - пояснили в пресс-службе УГИБДД. - Однако серьезной угрозы их здоровью не было, от поездки в больницу они отказались.

Детали всех трех происшествий будут проверены специалистами.

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