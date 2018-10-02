Снабженец кировского завода получил 255 тысяч от поставщика канцтоваров

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-02T14:16:43+03:00

Снабженец одного кировского завода «Лепсе» попался на получении денег от поставщика канцтоваров Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Без этого вознаграждения мужчина отказывался закупать ручки, бумагу и карандаши для предприятия у этого продавца

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Снабженец кировского завода «Лепсе» попался на получении денег от поставщика канцтоваров. Об этом сообщают в Следственном комитете по Кировской области.

Следователи установили, что данный снабженец занимался закупками канцтоваров для нужд завода. Но был готов купить необходимые для предприятия бумагу, ручки, клей и ножницы у одного из предприятий, если они заплатят ему за этот выбор.

- В 2016-2017 годах агент по снабжению неоднократно требовала у директора одного из предприятий, занимающегося реализацией канцелярских товаров, деньги за осуществление поставок на завод, - рассказали в следственном комитете.

В итоге директор предприятия заплатил снабженцу 255 тысяч рублей. С этими деньгами снабженца и поймали.

Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере». Снабженцу грозит штраф от миллиона до трех миллионов рублей либо лишение свободы от пяти до девяти лет.