Кировский Минздрав: все льготные лекарства имеются

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-02T12:39:04+03:00

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Все необходимые лекарства, которые положены льготникам, в аптеках Кировской области имеются в достаточном количестве. Об этом заявляют в Министерстве здравоохранения Кировской области.

Напомним, что в Кировской области начал работать телефон горячей линии (8332) 25-18-24, по которому кировчане могут сообщить об отсутствии льготных лекарств. Так, уже пожаловались жители Кирова и Оричевского района на отсутствие препаратов для лечения болезни Паркинсона. Заявителям приходится приобретать их за свои деньги, на что требуется около 4 тысяч рублей в месяц. Также есть обращения родителей, воспитывающих детей до 3 лет, и от многодетных семей, в которых льготные лекарства положены детям до 6 лет.

По данным регионального Минздрава, на 1 сентября 2018 года в Кировской области 30 тысяч федеральных льготников и 193 тысячи региональных льготников. И все они получают положенные препараты.

- Препараты в рамках федеральной и региональной льготы имеются в достаточном количестве, - заявил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. - Были незначительные проблемы с одним из лекарственных препаратов, но это было связано с отсутствием его на территории всей страны. Пациентам была предложена аналоговая замена, на здоровье граждан временное отсутствие препарата никак не отразилось.

Напомним, что сейчас в Кировской области вся документация в больницах и поликлиниках ведется в единой программе, которая интегрирована в медицинскую информационную систему. В ней врачи могут проверить наличие льготных лекарственных препаратов в ближайших аптечных, а также видеть, где препараты имеются в наличии, и, если необходимо, оперативно произвести аналоговую замену.

В случае отсутствия какого-либо лекарственного препарата рецепт ставится на отсроченное обслуживание. По законодательству пациент должен быть обеспечен препаратом в течение 10 рабочих дней и 15 рабочих дней для препаратов, выписанных врачебной комиссией.

В кировском Минздраве напоминают, что по всем вопросам, касающимся льготного лекарственного обеспечения, можно обращаться по телефону горячей линии (8332) 41-00-41 с 8.30 до 17.00 по будням.