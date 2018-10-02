В Омутнинске сотрудница детского сада ударила женщину ножницами

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-02T12:34:53+03:00

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Жительницу поселка Восточного в Омутнинском районе Кировской области осудили за легкий вред здоровью и угрозу убийством. Об этом сообщает сайт «Омутнинские вести+».

На днях уголовное дело рассмотрел мировой судья. В суде выяснили, что в мае 2018 года в одном из домов на территории района между женщинами произошла ссора. Одна женщина, которая являлась работницей детского сада, ударила вторую ножницами. При этом она оскорбляла даму и угрожала ее убить.

Суд признал женщину виновной. Ее приговорили к 160 часам обязательных работ.