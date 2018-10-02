2018-10-02T14:37:43+03:00
Происшествия

В Кировской области собака привела полицейских к дому грабителей

19-летние парни в селе Ильинском украли из магазина пиво и 559 рублей
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Собака привела полицейских к дому грабителейСобака привела полицейских к дому грабителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировской области служебная собака привела полицейских к дому грабителей. Об этом рассказали в УМВД по Кировской области.

В ночь с субботы на воскресенье, с 29 на 30 сентября, в селе Ильинском Слободского района Кировской области ночью кто-то взломал дверь магазина и вынес из торговой точки пиво и кассовый аппарат. Это обнаружили продавцы, которые на следующее утро пришли на работу. Они вызвали на место полицию.

К магазину прибыли сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Слободской». Члены следственно-оперативной группы обнаружили, что стекло на двери разбито, а на осколках остались следы крови, по-видимому, грабитель порезался, когда вскрывал дверь.

Полицейские привезли на место служебно-розыскную собаку. Пес довольно быстро привел полицейских по следам к месту жительства одного из предполагаемых грабителей.

- Оказалось, в магазин ночью проникли два молодых человека 1999 года рождения, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Оба сознались и рассказали, куда выкинули кассовый аппарат. Из него они выгребли 559 рублей монетами.

Сейчас на молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Им грозит лишение свободы до пяти лет.

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