2018-10-01T15:03:43+03:00
Происшествия

В Афанасьево экс-инженер ЖКХ «пронес» мимо кассы 42 тысячи рублей

Мужчину могут отправить в колонию и дать штраф
Александр ЧАРУШИН
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Присвоенные деньги инженер потратил на личные нуждыПрисвоенные деньги инженер потратил на личные нуждыФото: Дмитрий ИНЮШИН
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Бывший инженер компании, занимающейся водоснабжением и водоотведением в Афанасьево, обвиняется в присвоении денег. Такие данные приводит пресс-служба областного следкома. В 2017 году мужчина несколько раз приказывал своим подчиненным-слесарям провести те или иные работы, получал за них деньги и присваивал себе всю сумму оплаты. В итоге экс-инженер «выручил» 42 тыс. рублей за счет работ, проведенных в поселке Афанасьево, деревне Лазуковы и селе Бисерово.

- Вся указанная сумма не поступила на счета компании, а была потрачена лично обвиняемым, - подчеркнули в СУ СКР по Кировской области. - Против мужчины возбуждено дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение денег с использованием служебного положения». Максимальное наказание по данной статье может составить шесть лет тюрьмы со штрафом.

Отметим, что материалы для возбуждения уголовного дела собрала прокуратура Омутнинского района. Местные следователи продолжают выяснять все детали преступления.

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