2018-10-01T13:08:42+03:00
Звезды

Известная писательница Татьяна Устинова пообщается с кировчанами

Встреча состоится в «Герценке»
Александр ЧАРУШИН
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Авторам лучших вопросов Устинова подарит по экземпляру своей новой книгиАвторам лучших вопросов Устинова подарит по экземпляру своей новой книгиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 3 октября, известная писательница, журналист и телеведущая Татьяна Устинова проведет онлайн-встречу (12+) с кировчанами. Видеоконференция пройдет с 14.00 часов в Кировской областной научной библиотеке им. А. И. Герцена. Об этом сообщает официальный сайт библиотеки.

- Татьяна Витальевна выпустила новую книгу «Звезды и лисы», - пояснили в «Герценке». - Во время онлайн-встречи она презентует ее читателям и ответит на их вопросы. Авторам лучших вопросов Устинова подарит по экземпляру нового детектива.

Отметим, что встреча с писательницей пройдет в литературной гостиной на первом этаже библиотеки (ул. Герцена, 50).

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