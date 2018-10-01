Пьяный угонщик без прав врезался в два автомобиля: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-01T12:08:30+03:00

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В минувший четверг, 27 сентября, в Кирово-Чепецке пьяный мужчина спровоцировал ДТП. Об этом «Комсомольской правде» в Кирове» сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Авария произошла около 12.15 часов дня у дома по адресу ул. Победы, 1. Водитель автомобиля «Черри» отвлекся за рулем и въехал в стоящие на обочине дороги ВАЗ-21093 и «Опель Астра».

- В «Опеле» в момент ДТП находился 51-летний водитель, - пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД. - Он получил ряд травм, однако отказался от госпитализации. Сам 29-летний водитель «Черри» не пострадал. Отметим, что молодой человек был пьян и не имел прав на управление машиной.

Внимание на эту аварию обратили и кирово-чепецкие правоохранители. Как сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии, 29-летнего водителя на месте ЧП задержал патруль.

Выяснилось, что молодой человек сидел за рулем чужого автомобиля: ранее он угнал «Черри» из гаража своего приятеля. Чепчанина передали инспекторам ДПС, против него возбуждено дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Молодого человека могут наказать пятью годами тюрьмы.