Кировская область не вошла в топ-60 регионов России по показателям ЗОЖ

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-01T12:13:28+03:00

Показатели ЗОЖ в Кировской области выросли за последние два года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

Агентство «РИА Рейтинг» выяснило, в каких субъектах РФ население ведет наиболее здоровый образ жизни (ЗОЖ). Аналитики рассчитывали долю населения, занимающегося спортом, количество курильщиков и уровень продаж алкоголя, смертность от алкогольных отравлений и количество жителей, работающих на вредных производствах.

Каждый регион России мог получить итоговый рейтинговый балл от 1 до 100. Кировская область заработала всего 57,8 балла и заняла 61 место в общем рейтинге регионов страны по ЗОЖ. Отметим, что двумя годами ранее показатели были хуже и Кировская область занимала лишь 67 место в общем списке.

Лидером рейтинга стал Дагестан с 91,9 балла. Также высокую оценку уровня ЗОЖ получили Чеченская Республика (89,8) и Кабардино-Балкария (80,6). Замкнули список Еврейская автономная область и Камчатский край, набравшие менее 40 рейтинговых баллов.