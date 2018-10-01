2018-10-01T12:13:28+03:00
На здоровье

Кировская область не вошла в топ-60 регионов России по показателям ЗОЖ

Лидерами списка стали Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Александр ЧАРУШИН
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Показатели ЗОЖ в Кировской области выросли за последние два годаПоказатели ЗОЖ в Кировской области выросли за последние два годаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Агентство «РИА Рейтинг» выяснило, в каких субъектах РФ население ведет наиболее здоровый образ жизни (ЗОЖ). Аналитики рассчитывали долю населения, занимающегося спортом, количество курильщиков и уровень продаж алкоголя, смертность от алкогольных отравлений и количество жителей, работающих на вредных производствах.

Каждый регион России мог получить итоговый рейтинговый балл от 1 до 100. Кировская область заработала всего 57,8 балла и заняла 61 место в общем рейтинге регионов страны по ЗОЖ. Отметим, что двумя годами ранее показатели были хуже и Кировская область занимала лишь 67 место в общем списке.

Лидером рейтинга стал Дагестан с 91,9 балла. Также высокую оценку уровня ЗОЖ получили Чеченская Республика (89,8) и Кабардино-Балкария (80,6). Замкнули список Еврейская автономная область и Камчатский край, набравшие менее 40 рейтинговых баллов.

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