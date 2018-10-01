2018-10-01T12:23:08+03:00
Происшествия

70-летний кировчанин перевел 635 тыс. рублей мошенникам из Москвы

Полиция уже ищет злоумышленника
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Неустановленный мужчина пообещал пенсионеру крупную «компенсацию»Неустановленный мужчина пообещал пенсионеру крупную «компенсацию»Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Кирове расследуется очередной случай дистанционного мошенничества. На этот раз жертвой злоумышленников стал 70-летний житель Лянгасово. Об этом сообщили в областном УМВД. Установлено, что в середине августа пенсионеру позвонил неизвестный мужчина - он рассказал потерпевшему о «компенсации» в сумме 540 тыс. рублей за купленный им некачественный товар.

- Для того чтобы получить выплату, 70-летний пенсионер должен был оплатить ряд услуг, - пояснили в УМВД по Кировской области. - 200 тыс. рублей якобы требовалось на услуги адвоката, еще в 29 тыс. рублей ему обошелся «налог». В общей сложности потерпевший отдал мошенникам около 635 тыс. рублей.

Сейчас полицейские занимаются розыском злоумышленника. Уже установлено, что звонки на номер пенсионера шли из Москвы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Афанасьево экс-инженер ЖКХ «пронес» мимо кассы 42 тысячи рублей
Семь икон и самовар: безработный кировчанин обокрал пенсионерку
Студенты ВятГУ – на уроке добра
В Кирове асфальт уложили прямо в лужи: подрядчика заставили исправить покрытие за свой счет
Из кафе в Коминтерне изъяли 38 литров алкоголя
Известная писательница Татьяна Устинова пообщается с кировчанами
Всего 2 из 200 гостиниц Кировской области получили «звезды»
Пьяный угонщик без прав врезался в два автомобиля: есть пострадавший
В Кировской области мужчина угрожал 7-летней девочке пистолетом
Кировская область не вошла в топ-60 регионов России по показателям ЗОЖ
Прогноз погоды на неделю в Кирове: будет пасмурно и дождливо
Отопление дали в 3118 домах Кирова, а без горячей воды остаются 155 многоэтажек
Пожилой рыбак, заблудившись, две ночи провел в лесу
Росстат: с начала года население Кировской области убыло на 4,5 тыс. человек
Заключенному из Кирово-Чепецка добавили срок за взятку надзирателю