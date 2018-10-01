70-летний кировчанин перевел 635 тыс. рублей мошенникам из Москвы

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-01T12:23:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове расследуется очередной случай дистанционного мошенничества. На этот раз жертвой злоумышленников стал 70-летний житель Лянгасово. Об этом сообщили в областном УМВД. Установлено, что в середине августа пенсионеру позвонил неизвестный мужчина - он рассказал потерпевшему о «компенсации» в сумме 540 тыс. рублей за купленный им некачественный товар.

- Для того чтобы получить выплату, 70-летний пенсионер должен был оплатить ряд услуг, - пояснили в УМВД по Кировской области. - 200 тыс. рублей якобы требовалось на услуги адвоката, еще в 29 тыс. рублей ему обошелся «налог». В общей сложности потерпевший отдал мошенникам около 635 тыс. рублей.

Сейчас полицейские занимаются розыском злоумышленника. Уже установлено, что звонки на номер пенсионера шли из Москвы.