Пожилой рыбак, заблудившись, две ночи провел в лесу

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-01T12:25:21+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли рыбака, который два дня назад заблудился в Нолинском районе Кировской области.

Рыбак отправился в лес еще в пятницу, 28 сентября. Когда к вечеру он так и не вернулся, родные сообщили о пропаже в полицию. На место сразу выехал наряд стражей порядка, а также добровольцы-поисковики из отряда «Лиза Алерт».

Они «прочесали» всю округу, и лишь в воскресенье пожилого человека удалось найти.

- Мужчина провел в лесу две ночи. В такую погоду пережить это трудно, но он смог, - рассказывает координатор поисковиков Дмитрий Савинцев. - Спасибо добровольцам отряда «Лиза Алерт» из поселка Верхошижемье и Нолинскому отделу полиции за помощь.

Поисковики подчеркивают, что в лесу местами была сотовая связь, поэтому если бы у мужчины с собой был мобильный телефон, то его удалось бы найти раньше. Поэтому поисковики советуют всем, кто отправляется в лес, брать с собой телефон с заряженной батареей.