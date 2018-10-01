Росстат: с начала года население Кировской области убыло на 4,5 тыс. человек

СЕГОДНЯ 09:23 2018-10-01T09:24:04+03:00

Браков и разводов в Кирове также стало меньше

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Росстат опубликовал данные о смертности и рождаемости в регионах России за январь-август текущего года. Исходя из данных доклада, население Кировской области за этот период сократилось на 4 тыс. 478 жителей. Число умерших кировчан превысило число родившихся на 52% - по данному показателю Кировская область оказалась на 5 месте среди регионов ПФО.

- На 13 тыс. умерших с начала года приходится всего 8,6 тыс. родившихся кировчан, - подчеркнули в Росстате. - Этим и объясняется серьезная убыль населения. Годом ранее цифры были более позитивными: на 12,6 тыс. умерших приходилось 9,2 тыс. родившихся.

Отметим, что число браков в январе-августе текущего года сократилось по сравнению с предыдущим: 4,6 тыс. на сегодня против 5,1 тыс. прежде. Однако и разводов супружеских пар стало меньше: 3,3 тыс. против прошлогодних 3,5 тыс.