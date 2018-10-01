Заключенному из Кирово-Чепецка добавили срок за взятку надзирателю

СЕГОДНЯ 09:06 2018-10-01T09:06:08+03:00

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В Кирово-Чепецке завершен судебный процесс над мужчиной, обвиняемым в даче взятки сотруднику колонии. Об этом сообщает городская прокуратура. Отметим, что мужчина неоднократно пытался «выменять» деньги на положительную характеристику, которая помогла бы ему выйти из колонии раньше срока. Сам сотрудник колонии несколько раз предупреждал мужчину о том, что это незаконно.

- Уголовное дело против заключенного возбудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291 УК РФ «Попытка дачи взятки должностному лицу», - пояснили в прокуратуре Кирово-Чепецка. - Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание - три года исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что приговор суда еще не вступил в свою силу, заключенный может обжаловать его.