Аудиторы выяснят, на что в «Победилово» тратят бюджетные деньги

СЕГОДНЯ 15:58 2018-09-30T15:59:25+03:00

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Специалисты Контрольно-счетной палаты (КСП) Кировской области начали проверку финансовой деятельности АО «Аэропорт Победилово». Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Напомним, «Победилово» в 2016-2018 годах выделялись крупные суммы денег из бюджета Кировской области - теперь аудиторы установят, на что шли эти деньги и как использовалось имущество аэропорта.

- Помимо самого «Победилово» проверки пройдут в областных Минтранспорта и министерстве имущественных отношений, - подчеркнули в КСП. - Иными словами, специалисты дадут оценку эффективности денежных трат, проведенных в «Победилово».

Напомним, ранее аудиторы КСП нашли значительные нарушения в исполнении бюджетов Белой Холуницы, Лузы и Лузского района.