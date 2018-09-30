Аудиторы выяснят, на что в «Победилово» тратят бюджетные деньги
Специалисты Контрольно-счетной палаты (КСП) Кировской области начали проверку финансовой деятельности АО «Аэропорт Победилово». Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Напомним, «Победилово» в 2016-2018 годах выделялись крупные суммы денег из бюджета Кировской области - теперь аудиторы установят, на что шли эти деньги и как использовалось имущество аэропорта.
- Помимо самого «Победилово» проверки пройдут в областных Минтранспорта и министерстве имущественных отношений, - подчеркнули в КСП. - Иными словами, специалисты дадут оценку эффективности денежных трат, проведенных в «Победилово».
Напомним, ранее аудиторы КСП нашли значительные нарушения в исполнении бюджетов Белой Холуницы, Лузы и Лузского района.