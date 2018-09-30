Скончался кировский краевед, придумавший название Радужного

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-30T15:25:56+03:00

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Вчера, 29 сентября, в Кирове на 90-м году жизни скончался известный писатель и краевед, экс-директор строительного комбината Олег Виноградов. Об этом в соцсетях сообщил блогер Валерий Федяев. Отметим, что Олег Виноградов занимался застройкой некоторых микрорайонов Кирова и Перми. В частности, Олег Николаевич руководил застройкой Радужного, свое название поселок получил при его участии.

- Мы объявили конкурс на название, я ехал на работу и увидел радугу в полнеба, - приводит Валерий Федяев слова краеведа. - Сразу сказал название - Радужный. Так и порешили.

Олег Виноградов был организатором одного из крупнейших съездов историков-краеведов в 1980-х годах, также он исследовал родословную братьев Васнецовых, писал статьи и книги об истории вятских сел и церквей. В 2006 году Олег Николаевич был награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Киров».

По предварительной информации, прощание с краеведом состоится во вторник, 2 октября, в Спасском соборе.