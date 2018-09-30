В Кирове с ночи ищут пропавшего 15-летнего подростка
Об этом сообщили волонтеры
Сообщите любую информацию о судьбе Вадима, которая вам известна. Фото: vk.com/ornkirov
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Вчера, 29 сентября, в Кирове пропал 15-летний школьник. Об этом сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Вадим Саквин ушел из дома около 18.00 часов вечера, с тех пор о его судьбе ничего не известно. Волонтеры просят у кировчан помощи в поисках подростка.
- Вадим ростом 186 см, худой, - сообщили в «Первом». - У него короткие темно-русые волосы. Перед уходом Вадим был одет в черную куртку-парку, черные джинсы и белые кроссовки с синими вставками.
8 (800) 350-76-25, 02 или 112 - если вам известно что-либо о местонахождении Вадима Саквина, расскажите об этом волонтерам или сотрудникам полиции.