В Оричевском районе обрушился мост: 30 жилых домов отрезаны от «большой земли»

29 Сент. 20:43 2018-09-29T20:43:51+03:00

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Утром в субботу, 29 сентября в Оричевском районе рухнул мост через реку Илгань. Об этом сообщает ГТРК «Вятка» со ссылкой на местные источники. Старый мост, который на протяжении долгих лет ремонтировался только силами местных жителей, обвалился под тяжестью грузовика.

Отметим, что мост через Илгань – единственная короткая дорога до местной деревни Малая Грызиха. В ней насчитывается 30 жилых домов и несколько десятков жителей – все они, в том числе пенсионеры и инвалиды, оказались практически отрезаны от райцентра. Теперь добраться до Малой Грызихи можно только по объездному пути, поэтому жители опасаются, что до них не смогут добраться ни пожарные, ни «скорая».

Представители местных властей уже побывали на месте ЧП. Грузовик, застрявший на обвалившемся мосту, удалось эвакуировать. Сейчас решается вопрос о восстановлении переправы.