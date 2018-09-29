2018-09-29T18:57:06+03:00
Происшествия

В Кирове ищут школьницу, во второй раз подряд сбежавшую из дома

Девушка пропала сутки назад
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Волонтеры просят у кировчан помощи в розыске Полины Хашаевой. Фото: vk.com/ornkirovВолонтеры просят у кировчан помощи в розыске Полины Хашаевой. Фото: vk.com/ornkirov
Изменить размер текста:

Полиция совместно с волонтерами ведет поиски 15-летней кировской школьницы. Об этом сообщают активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый». Полина Хашаева пропала вчера, 28 сентября. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

- Полина ростом 156 см, плотного телосложения, - сообщили волонтеры «Первого». – У нее зеленые глаза и длинные волосы каштанового цвета. Перед уходом из дома Полина была одета в серое пальто, черные лосины и белые кроссовки.

Руководитель отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» сообщил «Комсомолке» о том, что девушка уже неоднократно сбегала из дома, также она состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

8 (800) 350-76-25, 02 или 112 - сообщите любую известную вам информацию о судьбе Полины Хашаевой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Оричевском районе обрушился мост: 30 жилых домов отрезаны от «большой земли»
В Кирово-Чепецке собака напала на прохожих
Правительство: финансирование КРИКа стало нецелесообразным
В Кирове официально открыли памятник конькобежке Исаковой
«Сплошные проверки» водителей вернулись в Первомайский район Кирова
«Ваши отговорки неуместны»: Илья Шульгин пообещал штрафовать подрядчиков за затянутый ремонт дворов
В четырех районных больницах появились мобильные флюорографы
Погода на выходные в Кирове: дождь, ветер и мороз по коже
Кировские прокуроры и чиновники стали участниками форума ПФО в Нижнем Новгороде
МЧС предупреждает: завтра в Кирове дожди и штормовой ветер
Владимир Быков: «Ассоциация законодателей Приволжья - площадка для продвижения региональных инициатив на государственный уровень»
Пенсия у мужчин в Кировской области на 1000 рублей больше, чем у женщин
За месяц в Кировской области в ДТП погибли четверо лосей