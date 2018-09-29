В Кирове ищут школьницу, во второй раз подряд сбежавшую из дома

29 Сент. 18:57 2018-09-29T18:57:06+03:00

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Полиция совместно с волонтерами ведет поиски 15-летней кировской школьницы. Об этом сообщают активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый». Полина Хашаева пропала вчера, 28 сентября. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

- Полина ростом 156 см, плотного телосложения, - сообщили волонтеры «Первого». – У нее зеленые глаза и длинные волосы каштанового цвета. Перед уходом из дома Полина была одета в серое пальто, черные лосины и белые кроссовки.

Руководитель отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» сообщил «Комсомолке» о том, что девушка уже неоднократно сбегала из дома, также она состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

8 (800) 350-76-25, 02 или 112 - сообщите любую известную вам информацию о судьбе Полины Хашаевой.