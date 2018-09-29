СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-29T16:50:30+03:00

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В минувшую пятницу, 29 сентября в Кирово-Чепецке собака напала на прохожих. Об этом очевидцы событий рассказали в сообществе «Мамочки Кирово-Чепецка». ЧП произошло в районе Первомайского переулка. По словам автора сообщения, дети никак не провоцировали животное на атаку.

- Мальчик с девочкой, им лет по восемь, просто шли по улице, - утверждают очевидцы. - Вдруг к ним подбежала собака, повалила мальчика и начала драть его одежду. Прохожие успели оттащить животное, сам мальчик не пострадал. Сразу же появились хозяева собаки, они затолкнули ее в машину и уехали.

В комментариях к записи местные жители сообщили, что животное просто сорвалось с поводка и сбежало. По их словам, ситуация в итоге оказалась под контролем полицейских: семье мальчика возместили ущерб, претензий к хозяевам собаки у них нет.

Позднее в комментариях «нашлась» еще одна пострадавшая: девушка утверждала, что все та же собака укусила ее за руку и порвала одежду, лишь после этого животное «переключилось» на детей, проходивших неподалеку.

В это же время администрация группы «Мамочки Кирово-Чепецка» сообщила о том, что хозяева собаки настоятельно просили их удалить все записи об этом ЧП и грозили обратиться в правоохранительные органы.