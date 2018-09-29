Правительство: финансирование КРИКа стало нецелесообразным

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-29T13:25:32+03:00

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21 сентября 2018 года Арбитражный суд признал «Кировскую региональную ипотечную корпорацию» (КРИК) банкротом. В отношении КРИКа ввели конкурсное производство, суд должен определить управляющего имуществом компании. В правительстве Кировской области, которое и создало КРИК в 2003 году, прокомментировали сложившуюся ситуацию.

- Изначально корпорация создавалась для участия в федеральных программах по ипотечным кредитам на жилье, - подчеркнул министр имущественных отношений и инвестиционной политики Артем Сурженко. – Однако в 2011-2015 годах КРИК накопил немало долгов, участвуя в сомнительных инвестпроектах. С 2011 года и по сей день корпорация не принесла никаких денег в бюджет региона. К тому же, действующий договор между Минфином России и Кировской областью юридически запрещает вливание денег в КРИК.

В правительстве подчеркивают, что сейчас часть имущества КРИКа будет продана: несколько кредиторов готовы принять его в качестве погашения долга. Вместе с этим региональные власти продолжат уменьшать количество «обманутых дольщиков».