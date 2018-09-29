В Кирове официально открыли памятник конькобежке Исаковой

СЕГОДНЯ 12:02 2018-09-29T12:03:19+03:00

Решение об установке памятника приняли еще в июне 2018 года. Фото: пресс-служба Минспорта и молодежной политики Кировской области

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В пятницу, 28 сентября в Кирове был торжественно открыт бюст, посвященный знаменитой спортсменке Марии Исаковой. Памятник установили перед зданием спортивной школы олимпийского резерва «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта и молодежной политики Кировской области. В торжественной церемонии приняли участие первые лица города и региона, спортивные чиновники и дочь знаменитой конькобежки.

- Мария Исакова - по-настоящему народная спортсменка, - подчеркнул губернатор Кировской области Игорь Васильев. – Хочется пожелать, чтобы на этом стадионе появилось еще немало выдающихся спортсменов, которые будут прославлять наш регион.

Напомним, идею установки памятника Марии Исаковой депутаты гордумы Кирова одобрили на заседании, прошедшем 25 июня 2018 года. Автором бюста стала скульптор Людмила Леденцова.

Мария Исакова - по-настоящему народная спортсменка. Фото: biograph.ru

СПРАВКА «КП»

Мария Григорьевна Исакова - уроженка города Вятки (5 июля 1918 - 25 марта 2011), советская спортсменка-конькобежец.

Первая трехкратная чемпионка мира по классическому многоборью (1948-1950).

Шестикратная абсолютная чемпионка СССР по скоростному бегу на коньках (1945-1949, 1951)

Рекордсменка мира на дистанции 1500 метров (1945-1949, 1951).

Заслуженный мастер спорта СССР (1946).

Первая советская чемпионка мира в конькобежном спорте (до 1948 года советские конькобежки не принимали участие на чемпионатах мира).

Первая отечественная спортсменка, ставшая абсолютной чемпионкой мира в конькобежном спорте.