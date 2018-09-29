«Сплошные проверки» водителей вернулись в Первомайский район Кирова

СЕГОДНЯ 11:36 2018-09-29T11:36:05+03:00

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Сегодня, 29 сентября, в Кирове вновь проходят «сплошные проверки» на дорогах: инспекторы ДПС выявляют водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. Особое внимание будет уделено автолюбителям Первомайского района города Кирова.

- На протяжении всех выходных дней на дорогах Кирова будут действовать дополнительные патрули, - отметили в областном УГИБДД. - Инспекторы будут пресекать любые случаи опасного вождения и грубого нарушения правил движения. Прежде всего специалисты проверят водителей авто на наличие алкоголя в крови.

Напомним, за нетрезвое вождение кировчанам грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф до 30 тыс. рублей.