2018-09-29T11:36:05+03:00
Общество

«Сплошные проверки» водителей вернулись в Первомайский район Кирова

За пьяную езду кировчанам грозят штрафы и лишение прав
Александр ЧАРУШИН
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В выходные на дорогах города действуют дополнительные патрулиВ выходные на дорогах города действуют дополнительные патрулиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня, 29 сентября, в Кирове вновь проходят «сплошные проверки» на дорогах: инспекторы ДПС выявляют водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. Особое внимание будет уделено автолюбителям Первомайского района города Кирова.

- На протяжении всех выходных дней на дорогах Кирова будут действовать дополнительные патрули, - отметили в областном УГИБДД. - Инспекторы будут пресекать любые случаи опасного вождения и грубого нарушения правил движения. Прежде всего специалисты проверят водителей авто на наличие алкоголя в крови.

Напомним, за нетрезвое вождение кировчанам грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф до 30 тыс. рублей.

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