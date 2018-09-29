«Ваши отговорки неуместны»: Илья Шульгин пообещал штрафовать подрядчиков за затянутый ремонт дворов

СЕГОДНЯ 11:26 2018-09-29T11:26:47+03:00

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В Кирове продолжается действие программы «Формирование комфортной городской среды». До конца текущего года 52 городских двора должны быть восстановлены и отремонтированы. Как сообщает пресс-служба города Кирова, сити-менеджер Илья Шульгин провел рейд по нескольким дворам и проверил качество работ.

К большинству «объектов» вопросов у Ильи Шульгина не возникло. Однако в городе есть и несколько «проблемных точек»: так, некоторые дворы в Нововятске и Лянгасово уже должны быть отремонтированы, однако работы в них были начаты несколько дней назад, либо и вовсе до сих пор не начаты.

Главная задача - создать комфортные и красивые дворы. Фото: пресс-служба города Кирова

В Нововятске подрядчик пытался оправдать затягивание сроков ремонта плохими погодными условиями и проблемами в поставке материалов. Такой ответ не устроил Шульгина.

- Это «детский сад», - подчеркнул сити-менеджер. - Ваши отговорки неуместны. Сентябрь был сухим и теплым, а поставкой материалов могут заняться сразу несколько городских предприятий. Единственная причина затягивания сроков - неумение подрядчика грамотно распределить ресурсы и выстроить график работ.

Подводя итоги рейда, Илья Шульгин подчеркнул, что все подрядчики, не вовремя или некачественно сделавшие ремонт городских дворов, будут оштрафованы. По словам сити-менеджера, главная задача здесь - добиться результата, то есть создать комфортные и красивые дворы для кировских домов.