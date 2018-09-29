2018-09-29T11:26:47+03:00
Общество

«Ваши отговорки неуместны»: Илья Шульгин пообещал штрафовать подрядчиков за затянутый ремонт дворов

Сити-менеджер провел рейд по дворам жилых домов
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Глава горадминистрации остался недоволен общением с некоторыми из подрядчиков. Фото: пресс-служба города КироваГлава горадминистрации остался недоволен общением с некоторыми из подрядчиков. Фото: пресс-служба города Кирова
Изменить размер текста:

В Кирове продолжается действие программы «Формирование комфортной городской среды». До конца текущего года 52 городских двора должны быть восстановлены и отремонтированы. Как сообщает пресс-служба города Кирова, сити-менеджер Илья Шульгин провел рейд по нескольким дворам и проверил качество работ.

К большинству «объектов» вопросов у Ильи Шульгина не возникло. Однако в городе есть и несколько «проблемных точек»: так, некоторые дворы в Нововятске и Лянгасово уже должны быть отремонтированы, однако работы в них были начаты несколько дней назад, либо и вовсе до сих пор не начаты.

Главная задача - создать комфортные и красивые дворы. Фото: пресс-служба города Кирова

Главная задача - создать комфортные и красивые дворы. Фото: пресс-служба города Кирова

В Нововятске подрядчик пытался оправдать затягивание сроков ремонта плохими погодными условиями и проблемами в поставке материалов. Такой ответ не устроил Шульгина.

- Это «детский сад», - подчеркнул сити-менеджер. - Ваши отговорки неуместны. Сентябрь был сухим и теплым, а поставкой материалов могут заняться сразу несколько городских предприятий. Единственная причина затягивания сроков - неумение подрядчика грамотно распределить ресурсы и выстроить график работ.

Подводя итоги рейда, Илья Шульгин подчеркнул, что все подрядчики, не вовремя или некачественно сделавшие ремонт городских дворов, будут оштрафованы. По словам сити-менеджера, главная задача здесь - добиться результата, то есть создать комфортные и красивые дворы для кировских домов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Сплошные проверки» водителей вернулись в Первомайский район Кирова
В четырех районных больницах появились мобильные флюорографы
Погода на выходные в Кирове: дождь, ветер и мороз по коже
Кировские прокуроры и чиновники стали участниками форума ПФО в Нижнем Новгороде
МЧС предупреждает: завтра в Кирове дожди и штормовой ветер
Владимир Быков: «Ассоциация законодателей Приволжья - площадка для продвижения региональных инициатив на государственный уровень»
Пенсия у мужчин в Кировской области на 1000 рублей больше, чем у женщин
За месяц в Кировской области в ДТП погибли четверо лосей
В Кирове раздавили тонну «санкционки»
В Кирове восьмой дом для детей-сирот достроят к концу ноября
Пожар в Вятских Полянах унес жизни двоих человек
На восстановление моста через реку в Верхнекамском районе выделят 770 тысяч рублей
За поездку на всех маршрутах АТП теперь можно расплатиться по банковской карте
В Кирове двадцать дней назад пропал 22-летний молодой человек
В детские сады, в которых все еще нет отопления, КТК привезла обогреватели
Напротив здания ФСБ нашли подозрительный объект..?
Хозяину собак, которые загрызли женщину, грозит 2 года колонии
В Москве оценили изменения кировской медицины: «бережливость», отделение больных от здоровых, электронные карты
В Кирове появились аппараты для современной помощи детям с проблемами почек
Комиссия не приняла дорогу у ТЦ «Макси»
УМВД: замдиректора АТП с подельниками украл 23 миллиона рублей
Коммунальщики устроили «морской бой» на парковке у жилого дома
Дроны сэкономят бюджет: «Ростелеком» презентовал в Кирове технологии для аэросъемки
Из психиатрической больницы в Кирове сбежал пенсионер
Ректору ВятГУ Валентину Пугачу объявлена благодарность губернатора Кировской области Игоря Васильева
Житель Кирса угрожал ребенку пистолетом и напал на полицейского
Детская УЗИ диагностика в «Неболейке» – быстро, безопасно, безболезненно
Автоледи на «Оке» сбила десятиклассницу: женщину ослепил встречный грузовик