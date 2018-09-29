2018-09-29T10:41:34+03:00
Здоровье

В четырех районных больницах появились мобильные флюорографы

Также в регион завезут и новые цифровые маммографы
Александр ЧАРУШИН
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Современные станции флюорографии получили крупные районные медцентры. Фото: пресс-служба правительства Кировской областиСовременные станции флюорографии получили крупные районные медцентры. Фото: пресс-служба правительства Кировской области
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Четыре крупных больницы Кировской области получили передвижные флюорографы. Об этом сообщили в региональном правительстве. Технику доставили в центральные больницы Вятских Полян, Котельнича, Советска и Слободского - эти учреждения являются межрайонными медицинскими центрами и обслуживают большое количество пациентов.

- Это мобильные флюорографы нового поколения, - пояснили в правительстве. - Они могут передавать изображения в единую систему информации, чтобы специалисты могли срочно утвердить или отменить диагноз пациента. У нас и раньше были подобные флюорографы, однако их создавали на базе КамАЗов и они получались менее комфортными.

Отметим, что на покупку мобильных флюорографов Кировская область получила 64 млн рублей из федерального бюджета. До конца 2018 года в регион поступят и три новых цифровых маммографа.

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