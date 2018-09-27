Житель Кирса угрожал ребенку пистолетом и напал на полицейского

СЕГОДНЯ 15:46 2018-09-27T17:50:35+03:00

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27-летний житель Кирса обвиняется в угрозе убийством ребенку и нападении на сотрудника полиции. Об этом рассказали в областном следкоме. Известно, что 24 сентября мужчина, находясь в продуктовом магазине, угрожал семилетней девочке пневматическим пистолетом. На следующий день его задержали и доставили в местный отдел полиции. Там мужчина начал проявлять агрессию и ударил патрульного по лицу.

- Против жителя Кирса возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия к представителю власти» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», - пояснили в СУ СКР по Кировской области. - По каким мотивам были совершены эти преступления, пока что не ясно.

Только по первой статье кирсинцу грозит пять лет тюрьмы. По второй - до двух лет.

Специалисты выясняют, причастен ли мужчина к каким-либо иным преступлениям. Расследование продолжается.