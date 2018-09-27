За 2018 год в Кировской области в пьяных ДТП погибло 30 человек

СЕГОДНЯ 14:01 2018-09-27T16:04:15+03:00

За 2018 год в области произошло 1192 ДТП. Фото: УГИБДД России по Кировской области

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В управлении ГИБДД России по Кировской области отчитались по количеству региональных ДТП. С сентября по август в Кировской области погибли 111 человек в 1192 авариях. По сравнению с прошлым годом, показатель вырос на 5,6%. Но больший акцент был сделан на так называемых пьяных авариях.

Всего за 2018 год нетрезвыми за руль автомобиля сели 3558 человек! В результате их халатности в области произошло 119 пьяных ДТП (с участием нетрезвых водителей или тех, кто отказался проходить алкотест). В них погибли 30 человек. 166 получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или за отказ от прохождения алкотеста водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на полтора-два года.

А вот «пьяный рецидив» наказывается гораздо тяжелее: автолюбителя, повторно севшего пьяным за руль, будут судить по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Такой водитель может заплатить штраф до 300 тысяч рублей или же сесть в тюрьму на два года.

Кировчанина посадили за повторное вождение в нетрезвом виде.Видео: УГИБДД по Кировской области

В Кировской области таких осужденных уже 19 человек. Всего было выявлено 442 случая повторного вождения в нетрезвом состоянии. Стоит также отметить, что за управление автомобилем без водительских прав автолюбителю грозит 15-суточный арест. За прошедшие месяцы таких водителей поймали 531 человека.