На Комсомольской площади грузовая фура оборвала электропровода

СЕГОДНЯ 11:24 2018-09-27T14:24:14+03:00

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В Кирове, на Комсомольской площади, оборвались контактные провода для троллейбусов. Фотографиями с места происшествия поделились кировчане в социальных сетях. ДТП произошло рядом с торговым домом «Детский мир» 26 августа 2018 года, около четырех часов дня.

Скорее всего, ДТП произошло из-за большегрузной фуры, зацепившей провода

- «Детский мир», у рогатых рельсы порвали, - написал автор фотографий в социальных сетях.

Из-за обрыва проводов на площади образовалась пробка. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

По предварительным данным, электропровода зацепил проезжающий мимо большегруз. Из-за этого на площади произошел затор: троллейбусы встали и не могли продолжить свои маршруты. На место аварии сразу же приехала аварийная бригада. Официальной информации о причинах и обстоятельствах аварии пока нет.