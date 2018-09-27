На Комсомольской площади грузовая фура оборвала электропровода
В Кирове, на Комсомольской площади, оборвались контактные провода для троллейбусов. Фотографиями с места происшествия поделились кировчане в социальных сетях. ДТП произошло рядом с торговым домом «Детский мир» 26 августа 2018 года, около четырех часов дня.
Скорее всего, ДТП произошло из-за большегрузной фуры, зацепившей провода
- «Детский мир», у рогатых рельсы порвали, - написал автор фотографий в социальных сетях.
Из-за обрыва проводов на площади образовалась пробка. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
По предварительным данным, электропровода зацепил проезжающий мимо большегруз. Из-за этого на площади произошел затор: троллейбусы встали и не могли продолжить свои маршруты. На место аварии сразу же приехала аварийная бригада. Официальной информации о причинах и обстоятельствах аварии пока нет.