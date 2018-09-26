2018-09-26T08:19:12+03:00
Общество

За два года Киров выпустит 12 миллионов доз уникальной вакцины от гриппа

Региональные биохимики произведут препарат, аналогов которого нет на российском рынке
Елизавета Захарова
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Отечественная вакцина будет создана с целью отказаться от аналогов из-за границыОтечественная вакцина будет создана с целью отказаться от аналогов из-за границыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Кировской области начнут выпускать генно-инженерную гриппозную вакцину, аналогов которой нет на российском рынке. Об этом сообщили на сайте правительства Кировской области.

- Новый препарат можно будет использовать для вакцинации людей, имеющих аллергические реакции, - пояснил заместитель председателя регионального правительства Максим Кочетков. - В отличие от других вакцин при его производстве не будут использовать живые вирусы.

Данный проект был придуман региональным промышленным кластером биохимиков, а именно компаниями «Нанолек» и «Вятка-Упак». На его реализацию Министерство промышленности и торговли выделит 331 миллион рублей, часть из них - федеральные средства: данная сумма должна покрыть 50% затрат на воплощение проекта в жизнь. По плану биохимический кластер должен будет выпустить 12 миллионов вакцин к 2021 году.

Создание новой отечественной вакцины позволит не только отказаться от импортных аналогов, но и предоставит кировским биохимикам 63 новых рабочих места, большая часть которых высокопроизводительная.

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