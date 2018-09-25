Котельничанин угнал автомобиль «буханку», чтобы съесть оставленные в нем консервы

СЕГОДНЯ 14:51 2018-09-25T16:05:33+03:00

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В Котельниче сотрудники полиции поймали угонщика: 32-летний местный житель похитил автомобиль УАЗ-2206, после чего съел все оставленные в салоне консервы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Кировской области.

В полицию обратился хозяин угнанного уазика: ночью его автомобиль, припаркованный у дома на улице Победы, пропал. Оперативники нашли оставленную машину в трех километрах от дома потерпевшего. Злоумышленник завел автомобиль с помощью ключа, который хозяин оставил в салоне. Кроме того, в машине также лежали и банки из-под консервов - их содержимое было съедено угонщиком.

Эксперты сняли с руля отпечатки пальцев подозреваемого, после чего он был найден по полицейской базе и задержан. В отношении котельчанина возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Угон», ему грозит пять лет лишения свободы.