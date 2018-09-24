2018-09-24T09:26:52+03:00
Происшествия

В выходные в Кировской области произошло 12 пожаров: погиб мужчина

В Фаленках молодой человек надышался угарным газом, спасти его не удалось
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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В выходные в Кировской области произошло 12 пожаров: мужчина погибВ выходные в Кировской области произошло 12 пожаров: мужчина погиб
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В минувшие выходные, 22-23 сентября 2018 года, в Кировской области произошло 12 пожаров. Три пожара произошли из-за неисправности печей, еще один - из-за замыкания электропроводки. В остальных случаях причины еще только устанавливаются.

В субботу, 22 сентября, в 18.32, на ул. Строителей пгт Фаленки произошел пожар в частном жилом рубленом доме. Как рассказали в МЧС по Кировской области, пожар тушили пять сотрудников ведомства. После того как с огнем удалось справиться, выяснилось, что на пожаре пострадали двое мужчин: хозяин дома и его сын. Хозяин сейчас находится в центральной районной больнице с ожогами. А вот его сын погиб. По предварительным данным, он отравился продуктами горения.

Причина пожара устанавливается.

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