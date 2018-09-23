В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 08:14 2018-09-23T08:14:55+03:00

Мужчина остановился рядом с девушкой и она запомнила, как он выглядит. Фото: vk.com/kirovmp

Изменить размер текста: A A

В Кирове полиция разыскивает мужчину, который, украв у 20-летней девушки серебряные сережки, совратил ее. ЧП произошло в полночь на улице Производственной, когда девушка в одиночестве возвращалась из магазина. Об этом сообщили в группе «Место происшествия».

-Шла из магазина и слышала, что кто-то идет сзади, - рассказала девушка сотрудникам полиции. – Потом на светофоре он рядом со мной стоял. Я продолжила идти. А потом слышу, что кто-то бежит. Он догнал меня и подставил нож к горлу со спины.

Мужчина отобрал у 20-летней девушки серебряные сережки, якобы на новую дозу наркотиков. После чего он совратил ее.

По описаниям пострадавшей, сотрудники полиции составили фоторобот подозреваемого. На данный момент в городе идут поиски преступника. Всем, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, просьба сообщить по телефону 02.