2018-09-22T06:32:21+03:00
Общество

На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд

Ограничение действует для машин, грузоподъемностью более 15 тонн
Елизавета Захарова
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Грузовой транспорт не сможет проехать по улице год. Фото: admkirov.ruГрузовой транспорт не сможет проехать по улице год. Фото: admkirov.ru
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В Кирове на год перекроют улицу Коммуны Нововятского района для грузового транспорта. С 19 сентября 2018 года по 19 сентября 2019 года. Ограничения будут действовать для транспорта грузоподъемностью более 15 тонн. Об этом сообщила администрация города Кирова.

-Данные ограничения были введены в связи с дефектами дорожного сооружения, - пояснили в департаменте городского хозяйства. – Они были выявлены в ходе проведенной экспертизы.

На данный момент власти ищут возможности отремонтировать данного автомобильного моста.

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