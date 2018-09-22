На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
Ограничение действует для машин, грузоподъемностью более 15 тонн
Грузовой транспорт не сможет проехать по улице год. Фото: admkirov.ru
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В Кирове на год перекроют улицу Коммуны Нововятского района для грузового транспорта. С 19 сентября 2018 года по 19 сентября 2019 года. Ограничения будут действовать для транспорта грузоподъемностью более 15 тонн. Об этом сообщила администрация города Кирова.
-Данные ограничения были введены в связи с дефектами дорожного сооружения, - пояснили в департаменте городского хозяйства. – Они были выявлены в ходе проведенной экспертизы.
На данный момент власти ищут возможности отремонтировать данного автомобильного моста.