Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение

21 Сент. 14:18 2018-09-21T14:18:22+03:00

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Жителя Черной Холуницы отправят на принудительное лечение. Об этом сообщает областной следком. По версии следствия, 27-летний мужчина совершил несколько преступлений в июне текущего года.

В ночь на 17 июня обвиняемый незаконно проник в дом своей соседки и угнал мотоцикл марки «Восход-2», на котором скрылся с места ЧП. В ночь на 19 июня мужчина забил своего знакомого ударами кулака и ноги, а также деревянным поленом. Все преступления он совершил, будучи в состоянии опьянения.

- Против мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 139 «Незаконное проникновение в жилище», ч. 1 ст. 166 «Угон» и ч. 1 ст. 105 «Убийство» УК РФ, - пояснили в следственном комитете. - Однако выяснилось, что обвиняемый не только страдает от алкогольной зависимости, но еще и психически нездоров. Он не мог осознавать свои действия и руководить ими.

Уголовное дело 27-летнего мужчины направлено в суд. Его могут отправить на принудительное лечение.