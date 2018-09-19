Ревнивцу из Уржума дали девять лет колонии за убийство подруги

19 Сент. 12:04 2018-09-19T12:04:11+03:00

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В Уржуме завершился судебный процесс над мужчиной, убившим свою подругу. Как сообщает областной следком, само ЧП произошло в ночь на 27 мая текущего года. 48-летний обвиняемый и его 44-летняя жертва выпивали в компании знакомых. Между ними произошла ссора на почве ревности.

Мужчина ударил подругу ножом в живот. Однако через некоторое время он увидел кровь и помог женщине обработать рану одеколоном. Через три дня пострадавшая пожаловалась на боль в животе. Женщину прооперировали в местной больнице, однако спасти ее не удалось.

- Уголовное дело против жителя Уржума было заведено по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», - пояснили в СУ СКР по Кировской области. - Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к девяти годам тюрьмы.

Отметим, что отбывать наказание убийца будет в колонии строгого режима.