Жителя Кирово-Чепецка оштрафовали за публикацию символики терроризма

17 Сент. 16:46 2018-09-17T21:15:47+03:00

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Жителя Кирово-Чепецка привлекли к ответственности за пропаганду символов терроризма. Как сообщает прокуратура города, мужчина размещал в интернете атрибутику и символы организации «Исламское государство», запрещенной на территории России по решению Верховного суда. Публикации были обнаружены специалистами в ходе очередной проверки.

- Против мужчины был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо демонстрация запрещенных законом атрибутов и символов», - пояснили в прокуратуре Кирово-Чепецка. - Районный суд признал его виновным и назначил денежный штраф.

Напомним, публикация любых материалов, связанных с «Исламским государством» и другими запрещенными на территории РФ организациями, преследуется по закону.