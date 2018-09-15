Кировские хирурги спасли новорожденную девочку с патологией пищевода

15 Сент. 12:17 2018-09-17T11:48:04+03:00

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Врачи Кировской областной детской клинической больницы спасли новорожденную малышку с тяжелой патологией. Ее пищевод впадал трахею, поэтому хирургам пришлось прооперировать девочку в день ее появления на свет. Об этом рассказали в Минздраве Кировской области.

- Нижний конец пищевода у девочки впадал в трахею, - пояснил детский хирург высшей квалификационной категории Виталий Лапшин. - Все содержимое кишечника выбрасывалось в легкие, поэтому ребенок мог в самое ближайшее время скончаться от пневмонии.

Раньше при таких серьезных патологиях операции проводились с помощью «открытого» метода, то есть через разрез грудной полости. Это было очень травматично для детей, малыши долго восстанавливались, появлялись осложнения.

Во время операции с новорожденной девочкой кировские хирурги впервые применили малоинвазивный метод. То есть на теле малышки сделали три маленьких разреза размером всего по 3-5 миллиметров. Раньше такие операции проводились только в федеральных клиниках. Уникальность проведенной операции заключается и в том, что органы ребенка еще очень малы. Объем грудной полости составлял всего 150 граммов.

Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. С момента операции прошло две недели, и малышка уже частично может есть сама. Теперь ей нужно расти и набирать вес.