Жителя Кирово-Чепецка осудили за пьяную драку с сожителем его матери

14 Сент. 17:34 2018-09-14T17:34:07+03:00

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Житель Кирово-Чепецка отправится в колонию за избиение пенсионера. Как сообщает городская прокуратура, ЧП произошло в конце июля 2018 года. Нетрезвый 43-летний мужчина несколько раз пнул престарелого сожителя своей матери, вытащил его на лестничную клетку и продолжил наносить удары. В итоге 77-летний пенсионер получил закрытый перелом ноги.

- Выяснилось, что ранее осужденный просил прописать в квартире его знакомую, - пояснили в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - Однако мать отказала ему в этом. Тогда мужчина из мести решил избить ее сожителя. Уголовное дело против 43-летнего мужчины завели по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его отправят в колонию общего режима на два года и девять месяцев.

Отметим, что суд мог дать мужчине и более серьезное наказание, однако чепчанин признался в преступлении и ранее не был судим - эти факторы смягчили приговор.