Кировчане сняли на видео пазик, ехавший по встречной полосе
Кировчане сняли на видео автобус, ехавший по «встречке». ЧП произошло сегодня, 14 сентября, около 11.30 часов дня. Видеозапись с места событий была опубликована в сообщстве «Злой кировчанин». На ролике видно, что водитель пазика маршрута № 9 едет по встречной полосе движения.
Автобус маршрута № 9 едет по "встречке".Автор видео: Алена Полякова vk.com/zlo43
- ЧП на ул. Романа Ердякова, - рассказали очевидцы. - Ничего нового! У водителей автобусов свои собственные правила движения. У них, видите ли, график! Надо успевать!
В комментариях к ролику кировчане разделились на два «лагеря». Одни посчитали, что водитель «обнаглел», и призвали наказать его. Другие защищали мужчину: «У него 20 человек пассажиров, и никто не уступит дорогу».
Напомним, выезд на «встречку» является грубым нарушением ПДД, за это водителя могут наказать штрафом или временным лишением прав на управление авто.