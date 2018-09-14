2018-09-14T18:47:47+03:00
Происшествия

Кировчане сняли на видео пазик, ехавший по встречной полосе

Водитель «девятки» грубо нарушил правила движения
Александр ЧАРУШИН
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Очевидцы остались недовольны поведением водителя. Фото: Александр Жилин vk.com/zlo43Очевидцы остались недовольны поведением водителя. Фото: Александр Жилин vk.com/zlo43
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Кировчане сняли на видео автобус, ехавший по «встречке». ЧП произошло сегодня, 14 сентября, около 11.30 часов дня. Видеозапись с места событий была опубликована в сообщстве «Злой кировчанин». На ролике видно, что водитель пазика маршрута № 9 едет по встречной полосе движения.

Автобус маршрута № 9 едет по "встречке".Автор видео: Алена Полякова vk.com/zlo43

- ЧП на ул. Романа Ердякова, - рассказали очевидцы. - Ничего нового! У водителей автобусов свои собственные правила движения. У них, видите ли, график! Надо успевать!

В комментариях к ролику кировчане разделились на два «лагеря». Одни посчитали, что водитель «обнаглел», и призвали наказать его. Другие защищали мужчину: «У него 20 человек пассажиров, и никто не уступит дорогу».

Напомним, выезд на «встречку» является грубым нарушением ПДД, за это водителя могут наказать штрафом или временным лишением прав на управление авто.

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