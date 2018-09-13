2018-09-13T10:05:11+03:00
Происшествия

22-летний кировчанин в сауне избил своего знакомого

Пострадавшего мужчину госпитализировали
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Были ли подравшиеся кировчане пьяны, не уточняетсяБыли ли подравшиеся кировчане пьяны, не уточняетсяФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

На днях сотрудники одной из кировских больниц сообщили в полицию о том, что к ним был доставлен 26-летний кировчанин с переломом основания черепа. Специалисты УМВД установили, что травму мужчина получил в одной из городских саун, где он отдыхал в большой компании. В какой-то момент потерпевший поссорился со своим приятелем, завязалась драка.

- Травму кировчанину нанес его 22-летний безработный знакомый, - пояснили в пресс-службе УМВД по региону. - Он несколько раз ударил потерпевшего ногами и руками. Против нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье - 8 лет тюрьмы.

Специалистам УМВД предстоит выяснить все обстоятельства этого ЧП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение