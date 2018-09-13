22-летний кировчанин в сауне избил своего знакомого

13 Сент. 10:04 2018-09-13T10:05:11+03:00

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На днях сотрудники одной из кировских больниц сообщили в полицию о том, что к ним был доставлен 26-летний кировчанин с переломом основания черепа. Специалисты УМВД установили, что травму мужчина получил в одной из городских саун, где он отдыхал в большой компании. В какой-то момент потерпевший поссорился со своим приятелем, завязалась драка.

- Травму кировчанину нанес его 22-летний безработный знакомый, - пояснили в пресс-службе УМВД по региону. - Он несколько раз ударил потерпевшего ногами и руками. Против нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье - 8 лет тюрьмы.

Специалистам УМВД предстоит выяснить все обстоятельства этого ЧП.