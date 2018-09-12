Игрокам кировской «Родины» придется играть почти без замен

12 Сент. 14:51 2018-09-12T15:48:12+03:00

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Кировские хоккеисты прибыли в Ульяновск, где состоится первый официальный матч Кубка России. «Родина» 18 сентября, в 10.00, сразится с архангельским «Водником».

На сайте федерации хоккея с мячом России опубликован состав, в котором «Родина» будет играть в этом турнире. В него вошли два вратаря и 12 полевых игроков. Если учесть, что в каждом матче должны принимать участие 11 хоккеистов, то кировчанам придется играть практически без замен.

Сражаться за честь Кировской области в основном будут молодые ребята. Пятерым из них исполнилось только по 17-18 лет. Из ветеранов «Родину» представят 39-летний Константин Поскребышев и 42-летний Дмитрий Евтюшин.