В Кирове появится новая детская поликлиника

12 Сент. 12:52 2018-09-12T15:39:50+03:00

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За последние несколько лет юго-западный район значительно разросся за счет строительства новых микрорайонов. Однако получилось так, что дома построили, а вот про инфраструктуру «забыли». В результате новосельцы остались без элементарных детсадов, поликлиник и школ.

Новоиспеченных жителей стали прикреплять к тем садам, школам и поликлиникам, которые имелись в наличии. Но ситуацию это не спасло - как ни крути, учреждения не резиновые. К примеру, детскую поликлинику на улице Волкова, которая находится на первом этаже жилого дома, буквально разрывало от потока новых пациентов. Поэтому власти в срочном порядке начали решать проблему.

Сейчас ведутся активные работы по строительству новой двухэтажной поликлиники на проспекте Строителей, рядом с ДОСААФ. Как уточнил зампред правительства Дмитрий Курдюмов, акцент в новой поликлинике будет сделан на узких специалистов. Планируется, что новая больница будет оснащена самым современным оборудованием, к ней будут прикреплены жители микрорайонов Метроград и Урванцево.

- Вообще строительство новых поликлиник для нас - это не такое частое явление, в основном, мы ремонтируем существующие объекты, - добавил Дмитрий Александрович. - Вместе с тем хочу заметить, что мы на этом не остановимся - в планах строительство новых учреждений в области, в частности, Кирово-Чепецке.

Также до конца года планируют завершить ремонт в женской консультации на Щорса, в онкодиспансере, инфекционной больнице. Появятся отделения в ЦРБ в Вятских Полянах, в горбольнице имени Юрловой и женская консультация при детской поликлинике в Кирово-Чепецке.