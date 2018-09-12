2018-09-12T15:33:35+03:00
Происшествия

Жители Уржума все еще остаются без газа

Аварийная бригада «Газпром газораспределение Киров» всю ночь устраняла причины ЧП, но голубое топливо вернулось еще не во все дома
Виктория ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
В Уржуме Кировской области продолжается устранение последствий ЧП, из-за которого 2622 дома города остались без газаВ Уржуме Кировской области продолжается устранение последствий ЧП, из-за которого 2622 дома города остались без газаФото: Валентина РОГАЧЕВА
Изменить размер текста:

В Уржуме Кировской области продолжается устранение последствий ЧП, из-за которого 2622 дома города остались без газа.

ЧП произошло 11 сентября, около 20.00. Жители Уржума обнаружили, что у них не работают газовые плиты и колонки. Многие сообщили о пропаже в аварийную службу.

Аварийная бригада «Газпром газораспределение Киров» выехала на место. Оказалось, что на газораспределительном пункте сработала предохранительная арматура, из-за чего упало давление газа в сети. Из-за ЧП без газа остались 2622 абонента. Многие из них газом пользуются для отопления домов, ведь ночами температура воздуха уже опускается до +5...+7 градусов.

К 23.00 аварийные службы запустили работу газораспределительного пункта и приступили к работам по восстановлению режима газоснабжения потребителей. К 4.00 газ получили 729 домов.

К 11.00 среды, 12 сентября, газ подключили к 1230 домам. Полностью восстановить газоснабжение в Уржуме «Газпром газораспределение» планирует к 14.00 среды, 12 сентября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение