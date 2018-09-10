2018-09-10T18:30:33+03:00
Общество

Мэрия начала проверки автобусных маршрутов после жалоб в соцсетях

Перебои в движении транспорта вызваны нехваткой кадров
Александр ЧАРУШИН
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Особое внимание уделено маршрутам № 16, 20, 33 и 46Особое внимание уделено маршрутам № 16, 20, 33 и 46Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 10 сентября, в мэрии Кирова состоялось утреннее оперативное совещание. На нем сити-менеджер Илья Шульгин потребовал доклад о проверках городских автобусов. Напомним, с середины августа специалисты следят за движением маршрутов № 16, 20, 33 и 46 - именно на перебои в их движении кировчане в соцсетях жалуются чаще всего. Илья Шульгин попросил тщательно смотреть за работой автобусов маршрута № 33: он связывает Коминтерн с Филейкой и должен четко следовать графику.

- Итоги проверок автобусов подводятся еженедельно, - подчеркнули в пресс-службе мэрии. - Вся информация сразу же отправляется транспортным компаниям, те самостоятельно исправляют недочеты. К слову, на минувшей неделе в администрации города были недовольны работой автобусов на маршруте № 46. Директор предприятия, обслуживающего этот маршрут, уже в курсе проблемы.

Перебои в движении транспорта специалисты объясняют острой нехваткой кадров: почти 40% ставок водителей и кондукторов в городе пустуют. Отметим также, что проверки автобусных маршрутов будут продолжены.

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