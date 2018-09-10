2018-09-10T14:03:58+03:00
Происшествия

За создание «закладок» с наркотиками слобожанин получил десять лет тюрьмы

Приговор уже приведен в действие
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Запрещенные вещества мужчина приобрел через интернетЗапрещенные вещества мужчина приобрел через интернетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителя Слободского осудили за попытки продажи крупной партии наркотиков. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области, преступления были совершены в январе 2018 года. Мужчина договорился с интернет-торговцем о покупке крупной партии синтетических наркотиков. Запрещенные вещества он оставлял в тайных «закладках» на территории Кирова. Полицейские задержали его как раз в тот момент, когда слобожанин делал очередную «закладку».

- Уголовное дело против мужчины было возбуждено по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере», а также по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков в крупном размере», - пояснили в областной прокуратуре. - Ленинский районный суд Кирова приговорил его к десяти с половиной годам колонии строгого режима.

Отметим, что приговор суда вступил в силу, и слобожанин уже не сможет обжаловать его.

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